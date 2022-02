Primavera, crollo Roma: vince il Verona 3-0

VERONA - Seconda sconfitta stagionale per la Roma Primavera che cade a Verona : la squadra di Corrent si impone con il punteggio di 3-0, con le reti firmate da Bosilj (nel primo tempo), Bragantini e Florio (nella ripresa). La Roma mantiene comunque la prima posizione, a quota 45, mentre per il Verona è un risultato importantissimo in chiave salvezza: gli scaligeri salgono a quota 27.

La partita

Il Verona parte forte e al 4' va già a caccia del vantaggio con Yeboah, Rocchetti chiude tutto. I padroni di casa passano in vantaggio al 25': Bosilj se ne va di potenza, si libera di Ndiaye e batte Mastrantonio, 1-0. Nel finale di prima frazione il Verona sfiora il bis: al 44' ancora Bosilj si vede respinta da Mastrantonio la conclusione; sul calcio d'angolo successivo, ancora Mastrantonio in grande spolvero su Yeboah. In avvio di ripresa il Verona è pericoloso a al 5' con Cherubini che spinge di testa di poco fuori il cross di Louakima. Il Verona spinge e, dopo aver cercato ancora il raddoppdio con Yeboah al 14' (palo, poi Bosilj spedisce fuori), lo trova al 24' con Bragantini, su assist di Pierobon. Nel finale, al 43', arriva il tris della sicurezza: Florio vince un rimpallo e mette in rete il 3-0.