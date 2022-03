Primavera, Luvumbo esalta il Cagliari: doppietta e Spal ko 4-2

La partita

Cagliari subito pericoloso con Masala, che scappa in campo aperto e una volta in area incrocia col mancino, trovando però la pronta risposta di Saio. Al 22' la Spal la sblocca, verticalizzazione di Boccia per Wilke, che col sinistro infila facilmente D'Aniello:1-0. Ci provano ancora gli ospiti al 25' ma il mancino di Mihai è bloccato da D'Aniello. Al 29' ecco il pareggio sardo: Luvumbo porta a spasso Valdesi sulla sinistra e mette un cross basso per il greco Kourfalidis, che appoggia a porta vuota l'1-1. I rossoblù galvanizzati dal pari, trovano anche il bis al 36' con Luvumbo che fa secco il portiere estense con un esterno sinistro sul primo palo. Si va al riposo sul 2-1 per il Cagliari. Ripresa: la Spal trova subito il pari. Astrand sbaglia e regala un pallone a Noireau dentro l'area, il francese è freddissimo e fulmina l'estremo cagliaritano D'Aniello: 2-2. La Spal al 12' ha un'altra occasione con Yabre, ma quest'ultimo la spreca, spedendo sopra la traversa. Il Cagliari non sta a guardare e risponde con Kourfalidis, che scaraventa in porta un gran destro respinto da Rigon, con Masala che clamorosamente sbaglia il tap-in vincente. Prove generali al nuovo vantaggio sardo, che arriva al 15': Yabre perde palla, Luvumbo come un avvoltoio ne approfitta e non da scampo a D'Aniello. La Spal prova a riprenderla nel finale, ma i sardi reggono e nel recupero calano il poker con Yanken. Termina 4-2.