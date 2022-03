Primavera, crisi Napoli: quinto ko di fila. La Fiorentina si impone 1-0

La partita

A mettersi subito in evidenza è il Napoli che all'11' va vicino alla rete con una rovesciata di Ambrosino che finisce in out. Al 13' ancora brividi per la Fiorentina, quando Cioffi si accentra e lascia partire un tiro a giro che termina fuori non di molto. Al 24' Corradini raccoglie al limite una respinta dela difesa azzurra e calcia, ma Idasiak c'è e para. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo, la Fiorentina si guadagna subito un calcio di rigore, dopo un fallo di Marchisano su Favasuli. Dal dischetto Corradini è freddissimo e spiazza Idasiak per l'1-0. Al 15' spunto di Toci che si accentra da sinistra, lascia poi a Bianco che va al tiro ma la sfera finisce alta. Il Napoli reagisce: al 24' prova con D'Agostino a soprendere Andonov, ma la conclusione non crea problemi ai viola. Al 35' invece, gli azzurri vanno vicini al pari: Vergara scappa all'avversario, crossa per Saco che di testa colpisce il palo. Poi più nulla, la Fiorentina vince col minimo scarto: 1-0.