Primavera, Torino e Genoa non si fanno male: 0-0 il finale

La partita

Il Torino parte meglio e al 6’ con Baeten impegna Mitrovic, bravo a farsi trovare pronto. Al 14’ ancora granata pericolosi, con il cross di Baeten dalla destra smanacciato da Mitrovic prima che Akhalaia possa intervenire, poi la difesa del Genoa chiude in corner sulla conclusione di Dellavalle. Il primo squillo ospite arriva al 24’, con Macca che spreca malamente in area il servizio di Dellepiane. Anche nella ripresa i granata appaiono più carichi: dopo soli 2’ Zanetti arriva alla conclusione a giro che sorvola di poco la traversa. I rossoblù rispondono al quarto d’ora, con Baseggio che dribbla un paio di avversari prima di arrivare alla conclusione, ben fermata da Milan. Un minuto più tardi torna però in avanti il Torino, con Dellavalle che trova il corridoio giusto per Garbett, la cui conclusione finisce sull’esterno della rete. Ancora pericoloso il Genoa al 35’, con il cross di Baseggio su cui Bornosuzov arriva di un nulla in ritardo. In pieno recupero ultimo assalto del Grifone vanificato dalla mira imprecisa di Dellepiane, che non sfrutta a dovere l’assist di Likendja.