Primavera, Inter-Empoli 2-2. Il Lecce batte l'Atalanta

ROMA - Primavera in campo oggi con le gare della ventiduesima giornata. Buona vittoria del Sassuolo sul Cagliari: i neroverdi si portano in classifica a 33, avvicinando i rossoblù fermi a 38. Vince anche il Lecce che sale a 24: punti preziosi in chiave salvezza contro l'Atalanta (che resta a 33). Pareggio tra Inter (che si porta a 36) ed Empoli (che va a 25) e tra Spal (18) e Bologna (24).

Sassuolo-Cagliari 2-0

All'8' il Sassuolo ci prova con Paz, che fa tutta la fascia, entra in area e colpisce il palo. Al 14' ancora padroni di casa in avanti: Mata si libera bene al limite dell'area e calcia con il destro, respinta di D'Aniello, con la difesa del Cagliari che allontana il pericolo. Al 26' si fa vedere il Cagliari con Luvumbo che da posizione defilata fa partire un mancino potente, respinto però da Vitale. Poco dopo la mezz'ora proteste neroverdi per un presunto tocco di mano in area di Cavuoti, l'arbitro fa cenno di proseguire. Cagliari a un passo dal vantaggio al 38 con Tramoni, che scappa via partendo da centrocampo e si presenta a tu per tu con Vitale che però gli chiude lo specchio della porta. la prima frazione termina così sullo 0-0. Ripresa: subito vicino al vantaggio il Sassuolo. Gran destro di Mata dalla distanza: palla che finisce vicina all'incrocio. Poi sono i sardi mettono i brividi con un sinistro di Luvumbo dove c'è la gran parata di Vitale. Ma al 17' il Sassuolo la sblocca con Ferrara che in area da pochi passi non sbaglia. Il Cagliari non ci sta e ci riprova con Luvumbo e poi con Yanken ma senza fortuna. Nel finale, Samele mette il punto escalamativo alla gara siglando il gol del 2-0.

Lecce-Atalanta 2-1

Il Lecce parte bene e costruisce una buona occasione con Nizet, servito splendidamente da Vulturar. La risposta dell’Atalanta arriva al 25', con Cisse che si invola davanti al portiere giallorosso ma l'attaccante nerazzurro si fa respingere la conclusione. Il Lecce costruisce un altro pericolo con Carrozzo ma l’estremo difensore nerazzurro è abile nel chiudere lo specchio della porta. Al 40' il Lecce la sblocca su rigore con Nizet, dopo un fallo sullo stesso di Ceresoli in piena area. La prima frazione termina coi pugliesi avanti di una rete. Ripresa: l'Atalanta le prova tutte e va vicina alla rete, trovando però un ottimo Samooja, i giallorosi invece al 7' trovano il raddoppio con Hasi sugli sviluppi di un corner. I minuti passano, l'Atalanta la riapre con Giovane, ma poi non riesce a sfondare il muro giallorosso. Termina 2-1.

Inter-Empoli 2-2

Al 4' Empoli pericoloso: Rizza va via sulla sinistra e trova in area nerazzurra Lozza, che in spaccata non inquadra lo specchio difeso da Rovida. Al 21' si rompe l'equilibrio: Zanotti stende Fini nella propria area, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Degli Innocenti spiazza il portiere e fa 1-0. Al 38' i toscani sfiorano il bis con Fazzini, ma vengono raggiunti al 43' dal pareggio di Carboni con la complicità di Degli Innocenti che di testa la spizza superando il proprio portiere. Secondo tempo: Empoli subito in vantaggio con Lozza, che sugli sviluppi di un corner supera Rovida col mancino. Il pareggio nerazzurro arriva al 25': sugli sviluppi di un corner, sul secondo palo Owusu controlla e conclude in mischia, Fabbian ci mette il piede e mette in rete, 2-2.

Spal-Bologna 2-2

Il Bologna passa in vantaggio al 10' con Rocchi che insacca dopo aver scambiato con Cupani. Al 14' la Spal sfiora il pareggio con Wilke che, dopo un buon controllo, supera Amey ma spedisce alto. Al 16' il pareggio: Puletto da calcio d'angolo mette in mezzo dove Heidenreich insacca di testa l'1-1. Ancora su calcio d'angolo arriva il raddoppio della Spal: palla sul primo palo dove Martini la mette in rete, 2-1. Nella ripresa, al 20' la Spal sfiora una nuova marcatura con Dauriat, fuori di poco. Poco dopo proteste del Bologna per un presunto tocco di mano in area dell'avversario Borsoi, l'arbitro lascia correre. Al 30' Bologna pericolosissimo con Cupani, anticipato all'ultimo, mentre poco dopo un pallone colpito malissimo da Nador per poco non si trasforma in autorete. Nel finale (90') il pari: Wallius la mette dentro dalla corsia, Pagliuca corregge in rete di testa, 2-2.