Napoli Primavera, 3-0 al Milan: Vergara, Coli Saco e Ambrosino

La partita

Ottima partenza del Napoli che al 6' passa in vantaggio: Ambrosino riceve da fallo laterale e tocca la palla per Vergara il quale non ci pensa due volte e, di prima intenzione, infila la sfera all'angolino, 1-0. Il raddoppio del Napoli arriva al 17': Marchisano scende sulla corsia e mette in mezzo per Coli Saco il quale, dopo aver vinto un rimpallo, batte il portiere avversario, 2-0. Il Milan prova a cerca la reazione, al 25', con Traore, Idasiak si fa trovare pronto. Al 29' gli azzurri calano il tris: Ambrosino approfitta di un errore di Stanga e supera Pseftis con un pallonetto. Impreciso il Milan al 37?: Tolomello calcia fuori sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, al 9', Milan pericoloso ancora su corner: il colpo di testa di Bosisio termina di un soffio a lato. Il Napoli, al 13', sfiora una nuova marcatura con Ambrosino, fuori di poco direttamente da calcio di punizione. Ottimo, al 37', lo spunto personale di D'Agostino che dapprima semina avversari, poi davanti a Pseftis viene fermato dall'intervento del portiere rossonero.