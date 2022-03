Primavera, la Roma capolista cade a Empoli: decide Lozza

EMPOLI - Nell'ultima sfida del turno infrasettimanale valido per la 23ª giornata del campionato Primavera , la capolista Roma cede il passo all' Empoli , che si impone 1-0. I ragazzi di De Rossi restano fermi a 48 punti in classifica, con ancora un discreto margine sulla seconda (+8 sulla Fiorentina ). I tre punti conquistati (quarto risultato utile consecutivo) permettono agli azzurri di Buscè di uscire dalla zona play-out e prendere un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici.

La partita

La sfida ci mette un po’ a decollare, ma poco prima della mezz’ora l’Empoli accelera. Prima è Baldanzi su punizione ad impensierire Mastrantonio, bravo a mettere in angolo; poi Evangelisti ruba palla nella trequarti giallorossa e serve Lozza che controlla, si gira e calcia verso l’angolo che Mastrantonio non riesce a raggiungere, portando in vantaggio i padroni di casa. Gli azzurri continuano a premere e al 28’ con Rossi vanno vicini al raddoppio, ma il colpo di testa dell’attaccante toscano finisce a lato di un soffio. Anche l’ultima occasione del primo tempo è di marca empolese, con Fazzini che serve Baldanzi bravo a superare Ndiaye ma non altrettanto a concludere a rete, spedendo alto. Nella ripresa la Roma parte a mille e crea due occasioni clamorose nei primi 10’, ma Biagini si supera prima su Missori e poi su Voelkerling salvando il vantaggio dell’Empoli. I padroni di casa rispondono al quarto d’ora, con la conclusione di Kaczmarski che finisce a lato di un soffio dopo una deviazione della difesa romanista. Sul ribaltamento di fronte è Tripi a tentare la conclusione di testa, ma sulla sua strada trova ancora un attento Biagini. Gli ultimi tentativi dei giallorossi non risultano efficaci, con il possesso palla dei ragazzi di De Rossi che non porta alla rete del pari: finisce 1-0 per l’Empoli.