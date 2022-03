Fiorentina, primo contratto da professionista per Distefano

FIRENZE - La Fiorentina si conferma società attenta anche al settore giovanile. Tanti talenti stanno facendo o hanno fatto il loro percorso di crescita nella cantera viola, per poi affermarsi nel calcio professionistico o addirittura in prima squadra. Notizia odierna, è che Filippo Distefano attaccante classe 2003 della Primavera (che ha già debuttato in A), come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2024.