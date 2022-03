Primavera, l'Empoli riprende il Napoli all'ultimo. Inter-Cagliari 1-0

ROMA - Successo preziosissimo per l' Inter di mister Chivu che batte (1-0) il Cagliari e conquista il quinto risultato utile consecutivo, portandosi al secondo posto a quota 42 punti. Decide un gol nella ripresa del gioiellino Valentin Carboni . Per il Cagliari è invece una sconfitta da archiviare il prima possibile, con i sardi che restano comunque in zona play-off. Pari, 2-2 all'ultimo respiro tra Napoli ed Empoli , coi padroni di casa che si fanno rimontare due reti di vantaggio.

Inter-Cagliari 1-0

Partita dai ritmi alti, giocata con grande intensità ma con poche, vere occasioni da rete. Il Cagliari ci prova con Luvumbo, l'Inter con due punizioni di Peschetola, ma la palla non entra. Nella ripresa la musica cambia: all'11' il Cagliari si rende pericoloso con Tramoni che sfrutta una palla di Ceter, punta il difensore e va al tiro, ma la conclusione è parata. Passano due minuti e l'Inter passa: gran sinistro da fuori area di Valentin Carboni e palla in rete per l'1-0. Il Cagliari risponde poco dopo con Conti su punizione, con la sfera che sfiora la traversa. E' un botta e riposta: i nerazzurri ci provano con Grygar ma la palla viene deviata sopra la traversa, poi i sardi con Ceter ma Rovida gli sbarra la strada. Prevale l'Inter, che fa festa.

Napoli-Empoli 2-2

Primo quarto d'ora d'equilibrio. Il Napoli prova a fare la partita e a tenere il pallino del gioco, ma il primo brivido lo porta l'Empoli con un destro su punizione di Degli Innocenti che però sfila a lato. Risponde il Napoli con Ambrosino: palla sulla traversa. Al 40' però i partenopei la sbloccano. Colpo di tacco di Vergara per Sako che in piena area supera Fantoni: 1-0. La prima frazione termina così con i campani avanti di una rete. Ripresa: l'Empoli va vicino al pari con Fazzini, ma è il Napoli a raddoppiare al 27' quando D'Agostino, messo a tu per tu con Fantoni da Vergara, lo batte. L'Empoli riapre la contesa al 38': Magazzu serve Pezzola di tacco, palla sul primo palo dove Lozza la corregge in rete. All'ultimo respiro il pareggio: al 94' Peralta crossa teso in mezzo, Guarino di testa anticipa Idasiak e fa 2-2