Primavera, Spal-Pescara 1-2: decidono Kuqi e Blanuta

La partita

Nella prima frazione subito acuto degli ospiti: Delle Monache serve Postiglione che perviene al cross per Madonna che la mette anche in rete, ma era tutto fermo per offside. Al 22' la Spal perde Bugaj, per infortunio alla spalla, al suo posto entra Saio. Il Pescara resta propositivo: al 24' ci prova Kuqi che guadagna solo un angolo. Nella ripresa la Spal si fa viva con Sperti che trova un pronto Servalli, ma al 3' passa in vantaggio il Pescara: Delle Monache in mezzo dalla corsia mancina, Blanuta impegna Magri, ma sulla respinta del portiere irrompe Kuqi che insacca. Al 7' raddoppio ospite con Blanuta che si incunea in area avversaria e scocca un diagonale che batte Magri, 0-2. La Spal accorcia al 22': in area spinta su Wilke da parte di Postiglione, calcio di rigore che viene trasformato da Puletto, 1-2. Il Pescara cerca subito il nuovo allungo e alla mezzora serve un grande intervento di Magri per chiudere la porta a Napoletano che va a un passo dalla terza marcatura ospite. Nel finale i padroni di casa restano anche in inferiorità per il rosso a Puletto.