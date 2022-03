Torneo di Viareggio: ottimo inizio per il Bologna campione in carica

ROMA - È iniziata ufficialmente l'edizione numero 72 del Torneo di Viareggio - Coppa Carnevale, andata finalmente in scena dopo i due anni di stop a causa della pandemia. Come da programma, la più importante competizione giovanile per club del mondo si è aperta con la lettura del giuramento, effettauta dall'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, a cui è spettato l'onore di dare il via alla manifestazione. Alle 15 sono scese in campo le squadre dei tre raggruppamenti del Girone A, con Bologna e Sassuolo subito sugli scudi nel Gruppo 1: entrambe le squadre hanno inflitto ben 10 reti alle rispettive avversarie, gli australiani della A.P.I.A. Leichhardt per i felsinei e gli argentini del Don Torcuato per i neroverdi. Vittoria netta anche per Milan (6-2 sugli americani del Westchester United) che prende il comando del Gruppo 2 insieme alla Carrarese, vittoriosa sul Parma. Nel Gruppo 3 larga vittoria del Genoa (5-0) sull'altra squadra a stelle e strisce impegnata in questo primo giorno del torneo, U.Y.S.S. New York, mentre si chiude sullo 0-0 la sfida tutta italiana tra Spal e Pontedera.