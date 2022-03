Primavera, Fiorentina ko in trasferta. Vince l'Atalanta 2-0

BERGAMO - Una rete per tempo e l' Atalanta Primavera supera la Fiorentina 2-0. Nella prima frazione a segno Zuccon , nella ripresa tocca a Oliveri : la squadra viola cerca di riaprirla ma il palo dice no a Seck .

La partita

Gara che stenta a decollare: nella prima mezzora regna l'equilibrio e si segnala solo qualche istante di apprensione per il difensore viola Krastev che dopo uno scontro di gioco si accascia mani sul viso, per poi riprendere regolarmente il match. Al 40' l'Atalanta sblocca il punteggio: Sidibe e De Nipoti danno il via alla ripartenza nerazzurra, palla a Zuccon che conclude di potenza battendo Andonov, 1-0. Al 43' l'Atalanta va a caccia del raddoppio con un colpo di testa che non crea troppi problemi ad Andonov. Nella ripresa, l'Atalanta ci prova con De Nipoti il quale, liberato da un tacco di Oliveri, non riesce a battere Andonov. Al 27' ancora Atalanta pericolosa con Chiwisa, il bis nerazzurro arriva al 31' con Oliveri che insacca su assist di Giovane. Al 35' occasione per il tris nerazzurro, ma è ottimo l'intervento di Andonov su De Nipoti. Al 39' la Fiorentina prova a riaprirla con Seck, la cui conclusione impatta sul palo.