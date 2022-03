Primavera, la Spal non approfitta del Torino ridotto in dieci: finisce 1-1

TORINO - Grande occasione mancata per la Spal, che non riesce ad approfittare al meglio dell'inferiorità numerica del Torino per tutto il secondo tempo e porta a casa solo un punto dalla trasferta in casa dei granata. Punto che non sposta di molto gli equilibri in fondo alla classifica: gli estensi restano penultimi con 7 punti da recuperare sulle squadre attualmente inserite negli spareggi salvezza, che tra l'altro devono ancora giocare. Anche per il Torino il punto portato a casa non fa la differenza: in classifica restano 2 i punti da recuperare (almeno fino alla conclusione del turno di campionato) per raggiungere la zona play-off.