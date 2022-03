Torneo di Viareggio, Bologna e Sassuolo volano agli ottavi

ROMA - L'ultima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio (Viareggio Cup), dove erano in campo le squadre del Gruppo A è stata caratterizzata da numerosi gol ed altrettante emozioni. Nel girone 1, tutto facile per le squadre emiliane. Sassuolo e Bologna stendono Apia Leichhardt e Don Torcuato; i neroverdi, si sono imposti 11-0, mentre i rossoblù 9-0. Due successi che qualificano agli ottavi entrambe le squadre. Nel girone 2 le qualificate Milan e Carrarese fanno (3-3), mentre il Parma chiude il suo cammino con una vittoria per 3-1 sul Westchester. Nel girone 3, la Spal ne rifila 7 all'UYSS New York, mentre il Genoa ne fa 6 al Pontedera: in questo raggruppamento, oltre a Genoa e Spal, si qualifica anche il Pontedera quale migliore terza con quattro punti.