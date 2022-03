Torneo di Viareggio: Empoli e Fiorentina ok. Agli ottavi anche Pisa e Siena

ROMA - Si è conclusa la prima fase del Torneo di Viareggio (Viareggio Cup), con le restanti partite della terza giornata del gruppo B. Nel girone 4 l'Inter dilaga con la Pistoiese, superandola per 6-0 grazie alla tripletta di Curatolo e ai gol di Owusu, Clerici e Motti. Nell'altra partita molto bene l'Empoli che piega gli spagnoli del Jovenes Promesas 4-1 e si qualifica insieme all'Inter. Tris della Fiorentina sul Monterosi (3-0) nel girone 5, in rete Aprili, Macchi e Farneti. Nello stesso raggruppamento, cade il Pisa (2-1), contro i nigeriani dell'Alex Transfiguration. Oltre a viola e AFTA passa agli ottavi anche il Pisa come miglior terza. Pure nel girone 6 si qualificano in tre: l'Atalanta che ha la meglio sul Garden City (6-4), la Rappresentativa di serie D che batte il Siena (1-0), insieme proprio ai bianconeri toscani, che accedono agli ottavi come miglior terza.