Primavera, Juve-Milan 4-1. Fiorentina-Empoli 1-1

ROMA - Netta vittoria della Juventus Primavera che batte 4-1 il Milan , portandosi al quarto posto e agganciando momentaneamente l' Inter a 43 punti. Una partita senza storia: i rossoneri sbagliano nel primo tempo e vengono castigati, così come nella ripresa. Prova di forza e matuirtà da parte della Juve , mentre per il Milan di Giunti , il treno-play-off inizia ad allontanarsi. Si chiude in parità il derby tra Fiorentina ed Empoli: al vantaggio ospite di Rossi replica Corradini. Con una rete di Ambrosini il Genoa si aggiudica il derby con la Sampdoria . Il Verona torna a vincere dopo tre ko di fila, battendo tra le mura amiche il Pescara 2-1. Decisivi i gol di Yeboah e Bragantini : scaligeri ora al quart'ultimo posto a 30 punti.

Juve-Milan 4-1

La Juve la sblocca al 22' con Mulazzi, che col destro trafigge Desplanches. Il Milan risponde con Gala, ma Senko si supera e devia in corner. Due minuti più tardi lo juventino Senko si ripete, questa volta su Nasti. Al 31' però la Juve raddoppia con Bonetti abile a sfruttare un assist di Mulazzi. Si va al riposo con i bianconeri avanti 2-0. Secondo tempo: al 7' la Juve fa tris con Chibozo, il MIlan accorcia con Capone, ma i padroni di casa la chiudono con Savona che realizza il definitivo 4-1.

Verona-Pescara 2-1

Al 25' il Verona passa: Sulemana recupera palla e verticalizza per Yeboah: il numero 9 è bravo e freddo a battere Servalli. Il Pescara non punge e gi scaligeri sfiorano il bis in un'altra circostanza con Yeboah. Primo tempo che termina col vantaggio dei gialloblù 1-0. Nella ripresa il Pescara pareggia dal dischetto con Amore, ma viene superata da Bragantini, che a porta vuota non sbaglia e fa 2-1.

Fiorentina-Empoli 1-1

L'Empoli passa in vantaggio al 16' con Rossi che in diagonale fa secco Andonov. La Fiorentina prova a pungere, ma la mira non è corretta. La prima frazione si chiude così col vantaggio empolese. Nel secondo tempo Corradini fa subito centro con un sinistro all'angolino per il pari viola. La Fiorentina spinge fino all'ultimo, ma il deby finisce in parità: 1-1.

Sampdoria-Genoa 0-1

Nella prima frazione di gioco nessun gol ma occasioni su entrambi i fronti: al 31' annullata la rete al genoano Besaggio, al 40' ancora Genoa al tentativo con un colpo di testa di di Gjini. Nella ripresa ci prova ancora Besaggio in avvio, ma il gol partita arriva al 7' con Ambrosini che, dopo una palla persa da Bonfanti, batte Saio a tu per tu. La Samp reagisce con Malagrida e Montevago, e nel finale con Polli ma il risultato non cambia più.