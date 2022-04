Primavera, la Spal riapre la corsa salvezza: 2-0 al Lecce

FERRARA - Vittoria per due reti a zero della Spal Primavera sul Lecce: succede tutto nella prima frazione di gioco quando i ferraresi sbloccano in avvio con Puletto e raddoppiano con l'autore di Hasic. Tre punti importantissimi per la Spal che resta penultima, ma accorcia sensibilmente le distanze dalla penultima (proprio il Lecce fermo a 27) portandosi a 23.

Spal-Lecce 2-0

La Spal passa in vantaggio al primo affondo: Puletto, da corner, riceve al limite e con il destro fa 1-0. Il Lecce cerca il pari con Daka, buona conclusione che termina fuori. Raddoppio spallino al 23': Borsoi mette in mezzo dalla corsia mancina, in area Hasic per anticipare tutti colpisce male e devia all'interno della propria rete, 2-0. Reazione leccese affidata prima a Carrozzo che trova solo un corner, e soprattutto a Gonzalez che al 37' con una conclusione di potenza dal limite colpisce la traversa. In avvio di ripresa, la Spal cerca il tris con Sperti, poi succede poco. Nel finale il Lecce ci prova con Burnete, che non trova la porta, ultimo squillo nel recupero con Noireau della Spal che se ne va in contropiede: Borbei sventa.