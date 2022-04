Primavera, Juve-Pescara 5-1. Bologna-Sassuolo 2-1

Juventus-Pescara 5-1

Juventus in vantaggio al 17 quando Turicchia, servito in area da Illing insacca l'1-0. Raddoppio poco dopo, con un contropiede concluso da Chibozo al 22'. Tris bianconero al 38': Hasa serve Chibozo che infila il pallone all'incrocio dei pali. Nella ripresa i bianconeri chiudono subito la pratica: al 7' arriva il poker con la conclusione di Hasa che impatta su Sekularac e si insacca, un minuto dopo si completa la manita con Iling che, servito da Hasa gonfia la rete con il mancino. 5-0. Il Pescara non demorde e nel finale riesce ad accorciare con Sayari che firma il 5-1 con una conclusione da fuori.

Bologna-Sassuolo 2-1

Bologna subito in vantaggio con una conclusione dal limite di Paananen al 6'. Il Bologna torna a provarci al 9' con Raimondo, che colpisce il palo. Altro palo per i rossoblù al 35', ancora con Raimondo, stavolta con una rovesciata. Il Sassuolo è pericoloso nel finale con Zenelaj, ma Motolese sbroglia. In avvio di ripresa il Bologna raddoppia con un calcio di rigore che Raimondo si guadagna e trasforma. Su rigore anche la rete neroverde: Motolese commette fallo in area su D'Andrea ,penalty trasformato da Flamingo. Il Sassuolo cerca il pari al 20' con Samele, il Bologna al 35' colpisce l'ennesimo legno con la conclusione di Rocchi che colpisce il palo.