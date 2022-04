Primavera, Roma sconfitta dal Napoli. Atalanta-Genoa 1-0

Roma-Napoli 0-1

Il Napoli parte aggressivo e al 12' passa in vantaggio. Cambio di gioco di Vergara, Ndiaye sbaglia il tempo di intervento e Ambrosino si apparecchia il tiro sul destro e buca Mastrantonio. La Roma cresce e sfiora il gol con un'azione corale che coinvolge i due centrocampisti nella stoccata, con Faticanti che appoggia per il mancino di Tahirovic a giro, palla che scheggia il palo esterno. Termina il primo tempo con un risultato a sorpresa, figlio di un Napoli ben organizzato e superiore alla Roma nell'intensità. Nella ripresa azione in ripartenza della Roma confezionata da Satriano e Volpato, Cherubini lanciato a rete si fa chiudere la porta in faccia da Hysaj che si allunga in scivolata e protegge Idasiak con il viso. In un lancio lungo per disimpegnarsi del pallone, il Napoli trova un Ambrosino furbo ad anticipare con un controllo di petto Morichelli per poi farsi parare il tiro da Mastrantonio a tu per tu dopo uno scatto palla al piede. Si salva la Roma. Al 72' uno-due bruciante di Volpato con Padula, il subentrato calcia addosso ad Idasiak da due passi, poi nella carambola sfiora il palo involontariamente. Allo scadere conclusione al volo da fuori di Cherubini parata da Idasiak, che inizialmente sembrava ingannato dal rimbalzo. Roma che chiude in 10 per il rosso a Morichelli. Nonostante l'arrembaggio la Roma non riesce a pareggiare. Vince il Napoli 1-0.

Atalanta-Genoa 1-0

Prima occasione per la Dea. Giovane si libera di Macca, tira un sinistro molto angolato: Mitrovic devia in tuffo in corner. Ancora Atalanta. Doppio tiro di Cisse e Chiwisa ribattuti da Mitrovic, la difesa spazza il pallone in fallo laterale. Poco dopo Enault non ha saputo sfruttare un cioccolatino servito da destra di Cissé sprecando da pochi passi. Ci riprovano i nerazzurri con Giovane da fuori area, grande risposta di Mitrovic che mette in angolo il pallone. al 64' arriva il meritatissimo vantaggio bergamasco. Cissé entra in area, supera Gjini e batte Mitrovic con un sinistro angolato, 1-0. Occasione Genoa all'80', Likandja serve Bamba che viene anticipato sotto porta da un difensore alla disperata. Termina la sfida, Atalanta batte Genoa 1-0.