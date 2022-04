Primavera, Atalanta-Verona 2-2. Doppietta di Cissé

BERGAMO - Bosilj porta in vantaggio il Verona , Cissé pareggia e poi Caia fa 1-2. Nella ripresa ancora Cissé a segno per il definitivo 2-2.

La partita

Al 12' arriva il vantaggio del Verona. Dalla bandierina il pallone arriva a Turra che prova a calciare trovando però la difesa bergamasca, sulla ribattuta ci arriva Sulemana che tira in porta trovando un non ottimale intervento di Sassi che regala a Bosilj la rete. L'Atalanta pareggia al 37'. Cross al bacio di Bernasconi sfruttato al meglio da Cissé che supera Calabrese e insacca. Raddoppia il Verona all'ultimo istante del primo tempo. Sulemana scarica verso Caia che da fuori area si coordina e lascia partire un gran tiro che batte Sassi e permette ai suoi di chiudere il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo

Pronti via ed è subito gol dell'Atalanta. Cissé prende palla al limite dell'area e non ci pensa due volte calciando in porta e riportando nuovamente in equilibrio il match. Al 49' occasionissima per il Verona, pallone vagante in area toccato da Caia a superare Sassi, provvidenziale Cittadini a metterci la gamba. Al 66' Atalanta vicina al gol del vantaggio, Sidibe serve Cissé che prova ancora una volta a calciare in porta trovando una serie di deviazioni ed un provvidenziale intervento di Kivila. Ancora dea in avanti, questa volta è Zuccon che prova la conclusione trovando un buonissimo intervento dell'estremo difensore scaligero. All'86' è l'Atalanta che prende l'iniziativa e ci prova, ancora con Bernasconi che mette gli occhi su di un pallone vagante e prova la conclusione da fuori trovando un buon intervento di Kivil. Dopo 2' di recupero termina la sfida. Atalanta-Verona 2-2.