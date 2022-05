Playout Primavera, Napoli-Genoa 2-0. Partenopei salvi

La partita

Prima ottima chance per il Genoa con Buksa che raccoglie una respinta corta della difesa partenopea ma scivola al momento della conclusione. Palla alta. Al 30' ancora Genoa con Sahli che entra in area da sinistra e calcia forte sul palo, palla fuori. Il Napoli si vede al secondo minuto di recupero con Pesce che approfitta di un velo di Vergara in area di rigore e calcia in porta. Palla incredibilmente alta. Sullo 0-0 si chiude la prima frazione. La ripresa si apre con un'occasione rossoblù: punizione dalla trequarti di Besaggio sul secondo palo per Gjini che non impatta bene enon trova la porta da ottima posizione. Al 55' Napoli in vantaggio. Vergara da calcio di punizione pesca in area di rigore Saco, colpo di testa vincente su cui Corci nulla può, 1-0. Al 65' calcio di rigore per il Napoli. Cross di Marchisano, Gjini salta in maniera scordinata e tocca il pallone con braccio. Dal dischetto Ambrosino spiazza Corci per il gol del 2-0. 76' e Accornero da destra si accentra e calcia in porta. Idasiak vede sbucare la sfera all'ultimo e respinge come può, poi è bravo a recuperare la sfera prima di Buksa. Poco dopo uscita alta di Idasiak, la palla termina sui piedi di Bamba ma il portiere partenopeo fuori dai pali è bravo a chiudergli lo specchio. Al 90' calcio di rigore per il Genoa. Fallo di Idasiak sull'attaccante rossoblu spalle alla porta. Lo stesso portierone partenopeo si riscatta e ipnotizza Besaggio dal dischetto. E' l'ultima emozione, Napoli batte Genoa 2-0 e può festeggiare la salvezza.