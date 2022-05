Sarà Roma-Inter la finale Scudetto Primavera: Cagliari rimontato

SASSUOLO - Semifinale da batticuore nei play off Primavera tra Inter e Cagliari. Nel primo tempo, sembra fatta per i rossoblù che si portano a 3 lunghezze di distanza grazie ai centri di Desogus (doppietta) e Luvumbo (rigore). Nella ripresa però l'Inter riesce ad andare a bersaglio per tre volte nel finale (doppietta di Abiuso e rete in extremis di Sangalli). Si va ai supplementari dove il punteggio non cambia più: è l'Inter ad aggiudicarsi la finale con la Roma in virtù del miglior piazzamento in regular season.