Primavera Cesena-Roma 0-3: doppietta di Satriano. Bologna-Inter 2-1

Cesena-Roma 0-3

Al 9' arriva il primo squillo dell'incontro: è il Cesena a farsi vivo con Bernardi che, servito da Suliani, non trova la porta. La Roma si rende pericolosa a sua volta al 17', con una ripartenza rifinita da Satriano per Cassano, il cui tentativo è respinto dal portiere Pollini che si ripete un istante dopo sul nuovo tentativo di Vetkal, deviato da Ferretti. Nel recupero, buona occasione per i giallorossi: Cassano viene messo a tu per tu con Pollini da Cherubini, ma il portiere del Cesena riesce a sventare il pericolo. Ad inizio ripresa il tecnico giallorosso Guidi inserisce Pisilli e Joao Costa e la mossa si rivela vincente visto che il vantaggio della Roma nasce proprio da un servizio del primo per il secondo che a sua volta sfodera l'assist vincente per Satriano il quale batte Pollini, 0-1. Raddoppio al 4': Oliveras conclude a rete, Pollini respinge ma irrompe Cassano che ribadisce in gol. Sulle ali dell'entusiasmo la Roma cerca anche il tris, ma la traversa dice no a Satriano al 6'. Al 20' altra traversa per i giallorossi, stavolta su tiro di D'Alessio. Il tris giallorosso arriva in pieno recupero: lo firma al 94' Satriano su assist di Koffi.

Bologna-Inter 2-1

Nella prima frazione, il Bologna si fa vivo al 6' con una conclusione di Paananen bloccata dal portiere Botis. Al 14' ancora Bologna, ma la conclusione di Pyythia è debole e semplice per Botis. Rossoblù in vantaggio al 23': Schiavoni ispira Pyythia che conclude a rete trovando la respinta di Botis, ma il pallone arriva sui piedi di Paananen che non deve fare altro che spingere dentro, 1-0. L'Inter reagisce con una punizione di Iliev, Bagnolini c'è, dall'altra parte Botis si fa trovare pronto sul piazzato di Pyythia. Nel recupero, pericoloso il Bologna con Paananen, Botis devia in corner. In avvio di ripresa Inter subito pericolosa con Kamate, Bagnolini mette in angolo. Reattivo, il portiere del Bologna, anche subito dopo, sulla conclusione di Martini. Pareggio nerazzurri al 6' quando Carboni sfrutta un erroraccio in disimpegno del portiere Bagnolini e lo batte, 1-1. Ma il Bologna, al 18', torna avanti: Mmaee lotta con Stabile, il pallone dopo un rimpallo arriva ad Anatriello che la mette in rete, 2-1. Inter che prova a reagire ma il colpo di testa di Sarr non trova la porta. Stesso esito per lo stesso Sarr al 35', su cross di Curatolo.