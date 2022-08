Primavera, ok Empoli e Fiorentina. Pari Sampdoria-Verona

Empoli-Atalanta 2-1

L'Empoli al 9' trova subito in vantaggio: azione azzurra con palla fatta filtrare a Fini, che tira al volo, respinge Bertini, sulla palla va Nabian, ma il tocco finale sulla linea è di Renzi che appoggia in rete. Clamorosa occasione da gol dell’Atalanta con Stabile che si invola sulla destra e dal fondo appoggia a Perez. Un difensore azzurro ci mette il corpo e salva tutto. L'Empoli torna a farsi pericoloso con Seck, liberato da Nabian, che solo in area tira svirgolando il pallone. Nella ripresa al 62' gli uomini di Buscè raddoppiano con la rete di Boli. Bella l'azione in solitaria del terzino francese che entra in area, vince un rimpallo, supera un difensore e batte Bertini. Al 70' accorcia le distanza l'Atalanta con Vitucci: ruba palla a Indragoli e lascia partire un tiro forte e angolato all'incrocio dei pali. Nulla può Filippis. Finisce così con la vittoria dell'Empoli di Buscè che supera una squadra importante come l'Atalanta di mister Fioretto.

Udinese-Fiorentina 0-1

Partita piuttosto bloccata nel primo quarto d'ora. Da registrare un buono spunto del bianconero Pafundi che, saltato un paio di avversari, mette dentro con il destro ma il tiro si spegne sul fondo. Al 18' primo squillo per la Fiorentina con Di Stefano che incrocia col mancino: tiro sul palo. I viola passano in vantaggio al 32': suggerimento in mezzo di Toci per Falconi che stoppa e calcia con il mancino insaccando in rete. Al 41' la Fiorentina ha l'occasione per andare al raddoppio, ma il tiro di Toci, disturbato da Abankwah, finisce alto. Nella ripresa ancora pericolosi i viola sempre con Toci che, solo davanti a Di Bartolo, viene murato dalla difesa friulana all'ultimo momento. Al 57' ci prova Capasso (Fiorentina) ma il suo mancino a giro termina di poco alto. All'85' Udinese vicino al pareggio con l'uscita scellerata del portiere viola Martinelli che regala il pallone sulla testa di Lob che però manda alto a porta sguarnita. Si chiude il match con il positivo debutto dei viola di Aquilani che superano i friulani con la rete del centrocampista classe 2004 Niccolo Falconi.

Sampdoria-Verona 0-0

La prima occasione del match è della Sampdoria. Al 4' Leonardi calcia in caduta ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 16' i blucerchiati vanno vicino al gol con la conclusione dal limite dell'area di Bianchi: Boseggia alza sopra la traversa. Due minuti dopo ci prova Leonardi di testa ma il tiro è facile predea del portiere dell'Hellas Verona. Al 34' la Samp ha una doppia occasione, dapprima con Pozzato, subito dopo con Cecchini ma Boseggia fa buona guardia in entrambe le occasioni. Nella ripresa, il Verona prova a spingere, dapprima con Florio (Tantalocchi c'è, poi con Schirone (alto), infine con Bernardi (fuori). La Sampdoria si rende pericolosa al 19' con Chilafi, ma Boseggia è attento. Al 37' occasionissima per il vantaggio per la Sampdoria: Chilafi viene messo giù in area di rigore, penalty del quale si incarica Paoletti, la cui conclusione però impatta nella parte interna della traversa per poi tornare in campo.