Primavera, la Roma cade in casa col Bologna: Napoli ok contro il Cesena

ROMA - Si apre la seconda giornata del campionato di Serie A Primavera 1. Il Napoli vince in casa in extremis contro un buon Cesena . Al 90' il rigore di Iaccarino decide il match. Primo successo dei partenopei dopo la sconfitta subita alla prima giornata contro il Lecce . Tonfo casalingo per la Roma che, allo Stadio Tre Fontane , cade 2-0 con il Bologna sotto i colpi di Wallius e Anatriello . Punteggio pieno per i felsinei a quota 6 punti dopo il trionfo nella prima giornata contro i Campioni d'Italia dell 'Inter . Passo falso dei giallorossi dopo il tris rifilato al Cesena .

Napoli-Cesena 2-1



Cesena pericoloso al 9': cross dalla sinistra di David per Sette, che colpisce di testa, con il pallone poco alto sopra la traversa. Al 12' però il Napoli passa: gran lancio di Marranzino per Spavone, che scarta Pollini e poi deposita in rete. Al 19' risponde il Cesena con Amadori, che la mette in mezzo dalla sinistra per Lepri che colpisce di testa tutto solo: sfera che termina di poco a lato. Al 20' altra occasione per il Cesena. Sponda di Amadori per Bernardi ma un gran Boffelli chiude la porta. Tre giri di lancette e ancora ospiti vicini al pari con Lepri che di testa sfiora il palo. Al 42' sono ancora i bianconeri a rendersi pericolosi con Bernardi che sfiora il palo. Primo tempo che si chiude con i partenopei in vantaggio. Nel secondo tempo il Cesena prova a spingere alla ricerca del gol del pareggio. La difesa del Napoli riesce a gestire il vantaggio ma nulla può al 78' con il capolavoro di Amadori: l'attaccante del Cesena si muove bene in area, si libera di due avversari e insacca la palla all'incrocio: è 1-1. Al 90' il Napoli torna in vantaggio con il rigore fischiato a favore per fallo in area su Marchisano. Iaccarino trasforma in rete e porta avanti i partenopei (2-1). Finisce così, con il primo successo del Napoli dopo il ko con il Lecce.

Roma-Bologna 0-2

La Roma si rende pericolosa al 21' con Cassano che da destra mette dentro per Satriano che di prima intenzione di destro, mette alto sopra la traversa. Al 26' ancora giallorossi propositivi, ma Cherubini in area non riesce a girarla in rete, perchè contrastato da un difensore. Il Bologna prova a rispondere con Raimondo, ma quest'ultimo spedisce la sfera sopra la traversa. La prima frazione termina 0-0. Nella ripresa al 53' il Bologna passa in vantaggio con il finlandese Kalle Wallius che, accentratosi dalla fascia sinistra, fa partire un tiro a giro a mezz'altezza respinto da Faticanti. Il pallone torna sui piedi di Wallius che ribatte in rete sempre con il destro. Al 59' la Roma ha l'occasione per pareggiare i conti con un rigore fischiato a favore per fallo di Amey su Satriano. Dal dischetto si presenta Cassano che si vede respingere da Bagnolini il suo debole destro rasoterra. Al 65' annullato ad Anatriello il gol che avrebbe consentito ai felsinei di portarsi sul 2-0. Raddoppio bolognese che arriva comunque nel finale. All'87' bravo Anatriello a controllare un cross basso da destra, vince un contrasto e calcia a rete con il mancino nell'angolino basso a sinistra. Termina con il successo del Bologna la gara allo Stadio Tre Fontane.