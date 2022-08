Primavera, Inter-Cagliari 2-2. Atalanta-Torino 2-3

ROMA - Nella seconda giornata del campionato Primavera , il Cagliari pareggia in casa dell' Inter : i rossoblù per due volte si portano in vantaggio, ma i nerazzurri ritrovano il pari in entrambe le occasioni. Gol ed emozioni tra Atalanta e Torino con i granata che passano per primi con Ansah ma subiscono il ritorno dei nerazzurri che si portano a loro volta in vantaggio. Spacca la partita l'ingresso di Dell'Aquila che pareggia da neoentrato e firma il successo nel recupero: 3-2 per i granata.

Inter-Cagliari 2-2

Il Cagliari passa in vantaggio al 19', con un calcio di rigore trasformato da Michele Carboni e assegnato per un fallo in area di Andersen su Deriu. L'Inter prova a reagire con Valentin Carboni, poi con Martini e Sarr, ma anche il pareggio nerazzurro arriva dal dischetto, al 44', con Iliev che trasforma la massima punizione decretata per un dubbio fallo di Sulis su Sarr. Nella seconda frazione di gioco è ancora una volta il Cagliari a mettere la freccia quando Yanken, su assist di Carboni in area, si produce in una splendida girata che batte il portiere avversario Botis, 1-2. Nel finale, Valentin Carboni trova la rete del pareggio: è il 2-2 definitivo.

Atalanta-Torino 2-3

Vantaggio lampo del Torino: al 4' Ansah riceve un lancio lungo di Passador che sorprende la difesa dell'Atalanta e si presenta da solo a tu per tu con il portiere Bertini per poi batterlo, 0-1. Al 9' pericolosa l'Atalanta con Vavassori che, pescato bene da Chiwisa, trova l'opposizione del portiere granata Passador. Al 27' arriva il pareggio dei nerazzurri: Gineitis atterra Fisic in area di rigore, penalty assegnato alla Dea e trasformato da De Nipoti, 1-1. Il sorpasso nerazzurro arriva al 31': lo firma Palestra sull'ottimo suggerimento di Fisic. Nel finale di frazione, tentativo pericoloso di Ansah con il tacco, Bertini non si lascia sorprendere. In avvio di ripresa, Atalanta a un passo dal tris, ma Passador è reattivo sul tentativo di Vavassori. Poco dopo sempre Atalanta con Muhameti, ma è il Torino a sfiorare il bersaglio grosso con Jurgens, la cui conclusione impatta sulla traversa. A firmare il 2-2, al 33', ci pensa il neo entrato Dell'Aquila che dapprima supera un avversario, poi deposita in rete con un tiro a giro. Sarebbe bastato questo per capire che il cambio era stato azzeccato per Scurto, ma Dell'Aquila lo ribadisce in pieno recupero firmando il gol-partita.