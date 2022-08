Primavera, Turco e Yildiz fanno volare la Juve di Montero: Udinese steso 4-0

La partita

Al 28' rete annullata alla Juventus: c'è offside nell'azione che porta Turco a depositare in rete dopo lo spunto di Hasa. Il match ha però una svolta alla mezzora, quando Guessand rimedia un rosso diretto per un fallaccio su Mbangula, Udinese in 10. E la Juve ne approfitta presto: al 35' Yildiz è protagonista di un ottimo spunto culminato da una conclusione a rete sulla quale si avventa Turco per ribadire in fondo al sacco, 1-0. Prima dell'intervallo, al 43' ancora a bersaglio la premiata ditta Yildiz-Turco, con il primo ad ispirare la conclusione vincente del secondo. Nel recupero l'Udinese prova ad accorciare con Basha che trova solo l'esterno della rete. Nella ripresa, all'11' vicino al tris la Juve con Huijsen che resta in area dopo una palla inattiva e sul secondo palo spedisce a lato di pochissimo. Subito dopo altra coccasione juventina: Turco per Mbangula che sterza ma non calcia e serve Hasa, che tira a botta sicura: il suo tiro viene deviato da Iob. Sono le prove al gol che arriva al minuto 21' con Yildiz, che la mette dentro grazie a un suggerimento di Maressa e il poker di Turco che approfitta di un disimpegno errato ospite e a tu per tu con Di Bartolo non perdona.