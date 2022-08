Primavera, il Sassuolo non perdona e fa lo sgambetto al Verona: 3-2

SASSUOLO - Allo stadio Ricci, il Sassuolo si prende i primi tre punti della stagione, al termine di una sfida ricchissima di gol ed emozioni contro il Verona . La squadra di Bigica regola infatti per (3-2) gli scaligeri, con Bruno , Russo e un'autorete di Cissè . Tre punti che consentono ai neroverdi di brindare e di salire a 4 punti in classifica, dopo aver pareggiato la gara d'esordio contro la Juve .

La partita: Sassuolo subito sotto, poi Bruno e Russo ribaltano tutto

Al 7' primo squillo dei neroverdi con Casolari che tira in porta, Boseggia ci mette i pugni e regala a Bruno un’altra chance, ma gli scaligeri fanno muro. Il Sassuolo è più pimpante del Verona, ma a passare sono proprio i veneti al minuto 19 con Cissè, che anticipa un non impeccabile Theiner e deposita in rete l’1-0. Al 22' però il Sassuolo pareggia: D’Andrea difende palla caparbiamente e la serve ad un solissimo Bruno, che davanti la porta non perdona, fulminando Boseggia. Il Sassuolo rischia, ma si salva in extremis grazie ad un intervento di Loeffen su Bragantini. Il Verona non si arrende e prende una traversa con Signorini, con i neroverdi che trovano però il raddoppio al 36' grazie al primo gol stagionale di Russo che supera Boseggia sul primo palo. La prima frazione termina sul 2-1.

Ripresa, un'autorete di Cissè fa prendere il largo al Sassuolo. Caia la riapre ma non basta

Nella ripresa dopo 8' il Sassuolo fa tris, dopo una autorete di Cissè su punizione tagliata di Mata. Al 12' proteste vibranti del Verona, per un presunto fallo di mano di Cannavaro sulla linea di porta: ma l'arbitro fa proseguire. Subito dopo occasionissima per i neroverdi: Casolari imbuca per Bruno che si gira sul mancino colpendo la traversa. Al 28' il Verona la riapre con Caia, che dagli sviluppi di un corner incorna in rete il 3-2. Nel finale la squadra di Bigica sfiora il poker con Baldari, ma la conclusione col mancino termina di poco alta. Il Verona prova il forcing, ma il muro neroverde regge: termina 3-2.