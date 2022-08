Primavera, Cagliari-Fiorentina 1-1. Pokerissimo del Milan sul Cesena

ROMA - Primo turno infrasettimanale della stagione nel campionato Primavera 1. In mattinata sono andate in scena due partite: Fiorentina-Cagliari e Milan-Cesena . Il Cagliari non sblocca la casella alla voce vittorie: contro i viola di Aquilani arriva solo un pareggio (1-1), in un match fisico e povero di contenuti tecnici. Nell'altra sfida il Milan travolge il neopromosso Cesena (5-1). Tre punti che significano prima vittoria stagionale dell'era Abate .

Cagliari-Fiorentina 1-1

Il Cagliari la sblocca subito dopo 3': angolo da destra e incornata comoda di Deriu per l'1-0. Ma la Fiorentina non accusa il colpo e al 23' pareggia: Distefano ha la meglio sul disorientato Kourfalidis e colpisce di destro, Palomba devia leggermente ma la palla entra in rete. Il primo tempo termina così sull'1-1. Nella ripresa, al 10' ci prova la Fiorentina con una conclusione di Kayode, ma la sfera finisce alta. Poi pochissimo altro, con le due squadre che non riescono a superarsi Termina 1-1.

Milan-Cesena 5-1

Partenza a razzo del Milan che dopo 9 secondi è già in vantaggio: El Hilali ruba palla e suggerisce per Omoregbe che a tu per tu col portiere colpisce il palo, la palla carambola su Elefante che fa autogol. La squadra di Abate crea molto e segna il 2-0 con El Hilali, assoluto mattatore del match, ma dal canto suo il Cesena non molla, e, al 38', riesce anche a trovare il 2-1 dal dischetto con Bernardi. Nella ripresa il Milan dilaga, travolgendo un Cavalluccio bianconero succube delle giocate dei rossoneri. Vanno in rete nell'ordine El Hilali, Marshage e Longhi. Termina 5-1, con mister Abate che oltre ai tre punti, festeggia la sua prima vittoria sulla panchina della Primavera.