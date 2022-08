Primavera, la Roma espugna Bergamo: 4-1 all'Atalanta. Empoli-Juve 2-5

ROMA - La Roma di Federico Guidi reagisce bene dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna e nel turno infrasettimanale odierno espugna il campo dell'Atalanta (4-1), grazie alle reti di Volpato, Satriano, Pisilli e Cassano. Tre punti che ridanno ossigeno e forza ai giallorossi in vista dei prossimi impegni, terzo ko in altrettante gare invece per gli orobici, che nel prossimo turno saranno ospiti della Juve. Proprio i bianconeri di Brambilla, tornano da Empoli con un netto (5-2) per effetto delle reti di Nonge, Mancini, Turco (doppietta) e Yldiz. Bianconeri che salgono a 7 punti, toscani alla seconda sconfitta di fila in tre gare.