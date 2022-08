Primavera, colpo Sassuolo a Napoli: 2-3. Il Frosinone fa 2-2 con l'Udinese

ROMA - Terza giornata del campionato Primavera . Allo stadio G. Piccolo di Cercola i l Napoli di Frustalupi perde in casa 2-3 contro il Sassuolo in una gara intensa e ricche di emozioni. I neroverdi di Bigica passano in vantaggio con Pieragnolo nel primo tempo, pareggia i conti Spavone . Nella ripresa Sassuolo ancora avanti con la ribattuta vincente di Abubakar dopo il rigore sbagliato da Casolari . Gioielli pareggia per gli azzurri. Al 93' Flavio Russo regala la vittoria ai neroverdi che salgono a quota 7 in classifica, con il Napoli che ha raccolto sin qui 3 punti in tre partite. Al " Mian " di Cormons i padroni di casa dell' Udinese di Sturm pareggiano 2-2 contro il Frosinone di mister Gorgone. Un tempo per uno: Campanile e Centis portano avanti i friulani nel primo tempo; la doppietta di Afi pareggia i conti nel finale di gara. Solo un punto per l' Udinese in tre giornate di campionato, i ciociari con il pareggio di oggi si portano a quota 4 punti.

Napoli-Sassuolo 2-3

Pronti via e il Napoli è costretto ad effettuare il primo cambio al 5' per problemi a Marchisano. Entra Lamine al suo esordio in maglia azzurra. Al 15' occasione per il Sassuolo con la percussione di Leone e tiro di Bruno che termina fuori dallo specchio dopo una deviazione di Barba. Un minuto dopo, al 16', il Sassuolo passa in vantaggio: errore di Nosegbe, Pieragnolo sfrutta l'occasione e porta avanti i neroverdi con un tiro angolato. Al 33' il Napoli pareggia i conti: Spavone, beccato in profondità, con un pallonetto scavalca il portiere ed insacca in rete per l'1-1. All'inizio della ripresa il Sassuolo torna in vantaggio. Al 47' Acampa atterra Bruno in area di rigore: penalty per il Sassuolo. Dal dischetto va Casolari che si fa ipnotizzare da Boffelli: sulla ribattuta è pronto Salim Abubakar che spedisce in rete. 2-1 per i neroverdi. Il Napoli reagisce e al 50' sfiora il pareggio con il pallonetto di Pesce che però viene deviato dal portiere Zacchi. Al 55' Marranzino entra in area di rigore e dopo aver dribblato due avversari prova il tiro sul secondo palo. Grande occasione per il Napoli. Gli sforzi degli azzurri vengono premiati al 65' con il gol del pareggio: bella rete di Gioielli, con il numero 6 azzurro che entra in area di rigore e, dopo aver superato la difesa avversaria, trova la rete con il sinistro. All'84' il Sassuolo prova a rendersi pericoloso con un contropiede: Bruno arriva in area di rigore e tenta il sinistro di potenza ma Boffelli dice no. Finale scoppiettante con il gol al 93' di Russo che colpisce di testa in rete sfruttando la ribattuta di Boffelli. Dopo 6 minuti di recupero si chiude la gara con il successo esterno del Sassuolo.

Udinese-Frosinone 2-2

Parte subito forte il Frosinone. Dopo 50 secondi i ciociari effettuano il primo tiro in porta con Gozzo. Al 20' Zunec sporca i guanti di Palmisani con un potente tiro mancino. Al 24' l'Udinese passa in vantaggio. Pafundi pennella con il mancino in mezzo, nella mischia, Russo non trova la deviazione vincente. Arriva da dietro Campanile che corregge in rete da pochi passi. Primo gol stagionale dei friulani. Al 30' raddoppio Udinese con Centis. Clamoroso errore di Pera che sbaglia un retropassaggio verso la difesa e regala l'assist al centrocampista friulano per il 2-0. Centis deve solo appoggiare in rete. Al 40' i friulani vanno vicinissimi al tris: ancora una volta un errore in impostazione del Frosinone per poco non regala la doppietta a Campanile. Si chiude con il doppio vantaggio dell'Udinese il primo tempo. Nella ripresa il Frosinone accorcia le distanze al 58' con la rete di Afi, lesto a insaccare sul primo palo il suggerimento in mezzo di Condello. Nel finale al 90' l'Udinese viene beffata dalla doppietta di Afi: colpo al volo sul secondo palo dopo la discesa di Condello. E' 2-2.