Primavera, Torino-Inter 1-0- Verona-Bologna 1-1

ROMA - Terza giornata per il campionato Primavera: termina in parità, 1-1, Verona-Bologna. Punteggio pieno per il Torino Primavera che batte di misura l' Inter campione in carica e si porta a 9 punti dopo tre giornate. Avvio di campionato decisamente sottotono per i nerazzurri di Chivu , fermi a un punto dopo tre turni.

Torino-Inter 1-0

Al 15' il Toro passa. Dembele raccoglie il traversone di Gineitis e crossa sul secondo palo, dove c'è Ansah che tutto solo di testa, fa centro. Al 20' squillo Inter: giro palla veloce, con Kamate che apre per Perin: Passador deve metterci la mano per respingere il tiro in corner. Sugli sviluppi del corner, gran tacco di Esposito, con Passador che sfodera un'altra bella parata e devia in angolo. L'Inter alza baricentro e pressing e cerca ancora di farsi percioloso con Kamate, il cui tiro è però debole e consente a Passador di parare senza problemi. Nella ripresa, il Torino sfiora il raddoppio al 5' con Vagliarelli, ma il portiere nerazzurro Botis si oppone alla perfezione. Pericolosa l'Inter al 15' con un cross di Owusu sul quale il portiere granata Passador è indeciso, ma poi si rifà chiudendo la conclusione ravvicinata di Esposito. Nel finale l'Inter cerca il pareggio per due volte con Curatolo: alta la pirima conclusione (43') a lato di pochissimo la seconda.

Verona-Bologna 1-1

Il Bologna si porta subito avanti con Raimondo al 17', con quest'ultimo che riceve palla al limite dell'area e con rasoterra in diagonale infila Boseggia. Il Verona non ci sta e mette i felsinei in difficoltà. Un'uscita errata di Bagnolini infatti, rimediata sulla linea da Walius, quasi non consente agli scaligeri di segnare; poi Cazzadori, in mischia va al tiro colpendo un avversario che per poco non insacca nella sua porta. Ma non è finita qui, perchè i gialloblù hanno altre due occasioni per pareggiare, ma Schirone di testa non sorprende Bagnolini, così come Rihai che va al tiro, ma l'estremo del Bologna è attento e para. Nella ripresa, al 22' arriva il pareggio: Patané mette in mezzo un rasoterra sul quale l'intervento di Bagnolini non è perfetto e Cazzadori può depositare in rete, 1-1.