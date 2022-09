Primavera, il Lecce non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria

ROMA - Al Deghi Center il Lecce di Coppitelli ospita la Sampdoria di Tufano per la terza giornata del campionato Primavera 1 2022/2023. Diverse le occasioni da una parte e dall'altra nel corso del match ma resiste lo 0-0. Grande occasione per passare in vantaggio per la Samp con il palo colpito da Bianchi nel secondo tempo. Con questo pareggio i salentini salgono a quota 7 punti e agganciano Juventus, Bologna, Sassuolo e Fiorentina. Dopo la bella vittoria contro il Milan, la Samp deve ringraziare uno strepitoso Tantalocchi per questo punto portato a casa. Cinque punti per i blucerchiati in classifica.