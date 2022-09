Primavera, Napoli ko a Frosinone. Bologna-Udinese 1-0

ROMA - Nella quarta giornata del campionato Primavera , il Napoli cade di misura in casa del Frosinone , che raccoglie i tre punti in pieno recupero con Milazzo . Successo di misura anche per il Bologna sull' Udinese : a decidere è Paananen nella prima frazione di gioco.

Frosinone-Napoli 1-0

E' il Napoli a tentare la prima sortita, al 10', con una conclusione svirgolata di Gningue da ottima posizione, su uno splendido suggerimento di Iaccarino. Il Frosinone, tenta a sua volta di trovare la via della porta al 16' con una conclusione di Afi sulla quale Boffelli non si fa sorprendere. Ancora Frosinone poco prima della mezzora, con un ottimo lavoro di Milazzo il quale, dopo aver fatto fuori un paio di avversari conclude a lato di un soffio. Nel recupero Spavone non approfitta al meglio di un'uscita a vuoto del portiere del Frosinone Palmisani. Nella ripresa, il Frosinone spigne e collezione tre occasioni nell'arco di pochi minuti: all'11' Boffelli dice di no a Selvini, un minuto dopo Bruno colpisce male sciupando una buona occasione, al quarto d'ora Afi non trova lo specchio da ottima posizione. Ancora una chance per i padroni di casa al 34' ma l'ottimo intervento di Boffelli nega la rete a Condello. Al 40' il Napoli va a un passo dal vantaggio, con un colpo di testa di D'Avino che colpisce la parte alta della traversa. In pieno recupero, il gol partita: Selvini mette dentro un buon pallone per Milazzo che, sottomisura, corregge in rete di testa.

Bologna-Udinese 1-0

Il Bologna parte spingendo: al 3' Rosetti impegna il portiere Di Barolo, poi Raimondo ci proverà per due volte ravvicinate a ridosso del quarto d'ora. L'Udinese a sua volta si fa viva al 17' con Centis, poi al 20' con Pafundi sul quale è provvidenziale Stivanello che salva un pallone destinato alla rete. Sul capovolgimento di fronte, il Bologna passa in vantaggio con una botta dal limite di Paananen che si infila all'incrocio. Al 23' Anatriello, su un rinvio sbagliato del portiere, sciupa il raddoppio; raddoppio che il Bologna continua a cercare con Raimondo, Paananen e, per due volte, con Pyythia, prima dell'intervallo. Nella ripresa è l'Udinese ad alzare il baricentro: Abdalla impegna Bagnolini, Iob conclude alto, poi Pafundi conclude per due volte a lato (15' e 18'). Al 29' l'ultimo vero squillo dell'incontro è bianconero con una conclusione di Basha respinta dalla difesa avversaria.