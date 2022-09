Primavera, il Lecce cade a Cesena: 1-0 firmato Zoppi

Tocco sotto di Zoppi, il Cesena supera nel finale il Lecce

Dopo un inizio a ritmi bassi la gara si accende al 15' con la prima occasione creata dal Lecce: grande accelerata di Nizet che scaglia un tiro indirizzato sotto la traversa. Miracolo di Galassi che devia il pallone in calcio d'angolo. Con il passare dei minuti Cesena e Lecce aumentano i giri del motore alla ricerca del gol sblocca partita. Al 27' rispondono i padroni di casa: crossa dalla destra, Sette controlla e lascia un partire un tiro che sfiora il palo alla destra di Borbei. Nella ripresa Lecce vicino al vantaggio con un quasi autogol di Lilli, fortunato con la deviazione a mandare in angolo un cross rasoterra dalla sinistra di Dorgu. Al 57' ancora pericolosi i salentini con Nizet che si beve tre avversari e calcia in porta: pallone che finisce sul fondo. Al 74' altra grande chance per il Lecce. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Burnete prolunga di testa sul secondo palo: Hrasic spreca tutto da due passi sparando alto. E' il Cesena a sbloccare il risultato all'85': recupero palla a centrocampo di Zoppi che, superati diversi avversari, con un tocco sotto preciso scavalca Borbei e insacca in rete. Finale incandescente con il giallorosso Macrì, entrato al 75', che viene espulso per proteste: allontanato anche un componente della panchina salentina.