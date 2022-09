Primavera, Udinese-Empoli 0-2: decidono Boli e Indragli

UDINE - Una rete per tempo, con Boli e Indragli , e l' Empoli Primavera espugna in campo dell' Udinese , nonostante i ragazzi di Buscè siano rimasti in inferiorità numerica nel corso della seconda frazione di gioco per i due gialli rimediati da Casadei .

Empoli ok con Boli e Indragli

La gara si accende al quarto d'ora quando l'Empoli è pericolosissimo sugli sviluppi di un calcio di punizione: Ignachitti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, si vede murato il primo tentativo, poi sugli sviluppi Seck tenta di metterla in rete trovando un ottimo intervento del portiere avversario Di Bartolo. Al 24' ancora Empoli pericoloso: ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla arriva ad Angori la cui conclusione, centrale, trova un attento Di Bartolo. Nel finale di frazione, Empoli in vantaggio con una botta dalla distanza di Boli che manda il pallone dapprima ad impattare sotto la traversa, poi sul palo, per concludere infine la propria corsa in rete, 0-1. Nella ripresa, l'Empoli è meno brillante, l'Udinese guadagna metri e al 21' i toscani restano in 10 quando Casadei rimedia il secondo giallo del proprio incontro. E così al 26' l'Udinese sfiora il pari quando, sul cross di Centis non esce bene Fantoni, ma Semedo non trova la porta. L'Empoli la chiude nel finale quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Indragli sorprende la difesa avversaria e firma il 2-0.