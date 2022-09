Youth League, ko in Scozia per il Napoli: i Rangers vincono 3-2

GLASGOW - Al Firhill Stadium di Glasgow il Napoli Primavera di Frustalupi cade sotti i colpi dei Rangers che dominano quasi tutta la partita. Padroni di casa avanti con Strachan e Lindsay , accorcia le distanze Giannini nella ripresa. I Rangers fanno 3-1 con Ure . Ancora in gol il Napoli nel finale con Rossi ma non basta per riprendere gli scozzesi che si portano a 3 punti nel girone insieme all' Ajax . Primo il Liverpool con 6 punti; il Napoli resta ultimo con zero punti.

Il Napoli torna a mani vuote dalla trasferta in Scozia: sconfitta e ultimo posto per i ragazzi di Frustalupi

I Rangers tentano subito la conclusione al 2' con Lovelace: il centrocampista non inquadra però la porta. Al 10' i padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete di Strachan: tiro all’angolino imprendibile per Boffelli. Al 13' Boffelli si supera per evitare il raddoppio degli scozzesi che premono con grande intensità. Al 21' ci prova Ure ma non inquadra la porta. Al 30' il Napoli prova a farsi vedere con Spavone: conclusione a lato. Al 37' raddoppiano i Rangers con Lindsay su assist di McCausland. Nel giro di due minuti Ure sfiora il tris prima con un tiro sventato da Boffelli e poi centrando il palo. Primo tempo a senso unico per i Rangers di Glasgow con gli azzurri in palese difficoltà nella costruzione del gioco. Nella ripresa al 50' Pesce non inquadra la porta. Al 58' il Napoli accorcia le distanze con il gol messo a segno dal centrocampista Giannini: inserimento dalla sinistra del terzino azzurro e tiro che si infila all’angolino. Al 66' Gioielli tenta di superare il portiere Pazikas, nulla da fare. Al 70' arriva il tris degli scozzesi con Ure: meritato il gol per il numero 9 dei Gers. All'85' Rossi regala gli ultimi minuti di speranza con il gol del 2-3: decisivo il tocco dell'attaccante su cross dalla sinistra.