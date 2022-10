Primavera, Torino-Juve 3-4: Yildiz firma la rimonta bianconera

TORINO - Derby pazzesco tra Torino e Juventus Primavera , con i granata autori di un primo tempo da incorniciare chiuso in vantaggio per 3-1. Nella ripresa, invece, sono i bianconeri a farsi preferire andando a bersaglio per tre volte (due delle quali con il subentrato Yildiz , portandosi così a casa i tre punti. Il Torino è alla prima sconfitta stagionale: i granata perdono anche la vetta, superati proprio dalla Juve .

La partita

Al 9' il Torino passa con Caccavo che solo in area in scivolata raccoglie un cross di Dembelè e mette dentro. Il Torino torna a provarci immediatamente, ma al 12' Antolini si trova la strada sbarrata da un grande intervento del portiere avversario Daffara. Dall'altra parte, ecco la reazione della Juve, con una conclusione di Hasa che Passador va a togliere dall'incrocio dei pali. Al 21' il raddoppio granata: Dell'Aquila recupera palla, Gineitis la rivece e serve Jurgens che insacca col destro, 2-0. Non mancano le emozioni, visto che al 29' la Juventus accorcia le distanze quando N'Guessan, su un cross di Rouhi, devia sfortunatamente all'interno della propria porta. Ma il Torino torna subito a distanza: è la mezzora quando Jurgens dal limite, dopo averla controllata, spedisce la palla all'incrocio. La Juve prova a reagire con Hasa e Turco, ma all'intervallo si va con il Toro avanti di due. Nella rirpesa, al 21', il Torino potrebbe allungare ulteriormente, quando la conclusione di Jurgens impatta sul palo. Ma sul capovolgimento di fronte Turco pesca Yildiz in area che insacca la seconda rete bianconera. Al 31' il Toro spreca ancora con Dell'Aquila che manda alta una ghiotta occasione e al 33' la Juve pareggia su rigore (fallo di Dembele su Turco) trasformato da Huijsen. Al 36' la Juve trova il vantaggio, con Yildiz che firma la propria doppietta personale. Il Torino nel finale va a caccia del pari e reclama anche per un presunto calcio di rigore a proprio favore in pieno recupero, ma il punteggio non cambia più.