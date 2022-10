Youth League, pareggio beffa per il Napoli: l'Ajax lo elimina

NAPOLI - Finale amarissimo per il Napoli di Frustalupi contro l' Ajax nella quarta giornata del Gruppo A di Youth League . Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con il rigore trasformato da Rossi . L' Ajax , in dieci per tutto il secondo tempo per il rosso a Gorter per doppia ammonizione, pareggiano al 43' della ripresa con capitan Hato . Pareggio beffardo per il Napoli che viene così eliminato dalla competizione (ultimo con un punto, Ajax secondo a 7 punti e in vantaggio negli scontri diretti).

Napoli-Ajax 1-1: pareggio ed eliminazione per i ragazzi di Frustalupi

Parte forte il Napoli. All'11' l'incursione dalla sinistra di Russo viene neutralizzata dall'intervento in anticipo del portiere Kremers. Al 21' risponde l'Ajax con un tiro dal limite di Sarfo che finisce alto. Ritmi non altissimi nella prima mezz'ora di gioco. Al 27' arriva però il vantaggio dei ragazzi di Frustalupi. Sarfo stende Giannini all'interno dell'area di rigore, l'arbitro indica il dischetto. Rossi non sbaglia e insacca la rete dell'1-0 per il Napoli. Al 39' l'Ajax sfiora il pareggio con l'insidiosa conclusione di Kalokoh che si spegne di poco a lato del palo. In pieno recupero prima dell'intervallo gli olandesi rimangono in dieci: ingenuo Gorter che, già ammonito, commette fallo a metà campo. Espulso dunque il numero 6 dell'Ajax. Pericoloso ancora Rossi a tu per tu con De Graaff ma il suo destro viene respinto dal portiere olandese. Nella ripresa al 9' l'Ajax flirta con il pareggio con il capitano Hato ma il suo tiro termina di poco fuori dalla porta di Turi. Appena entrato da un minuto, al 14' Iaccarino spaventa De Graaff con un destro sull'esterno della rete. Il Napoli gestisce bene il vantaggio concedendo poco all'avversario. Anzi, sono proprio gli azzurri a cercare con maggior convinzione la via del gol del raddoppio. Beffa clamorosa per gli azzurri che a due minuti dal 45' si fanno infilare da Hato: assist di Banel per il capitano ajacide che sfonda la difesa del Napoli e con il destro batte Turi dopo una grande giocata individuale.