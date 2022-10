Primavera, Lecce-Bologna 0-1. L'Empoli ferma il Frosinone

ROMA - Prima vittoria esterna per il Bologna Primavera che, con un calcio di rigore trasformato da Raimondo nella seconda frazione di gioco, superano il Lecce sul campo e in classifica: i rossoblù infatti si portano a quota 16 punti. Il Frosinone pareggia in casa con l' Empoli e si porta a quota 20 punti, in prima posizione con Roma e Juventus .

Lecce-Bologna 0-1

Si parte e le emozioni iniziano immediatamente con un legno colpito dal Lecce dopo una deviazione fortuita di un difensore avversario su un tiro-cross di Vulturar. Buona partenza dei padrdoni di casa che si fanno vivi con Dorgu e Cofitzen, mentre il Bologna si fa vivo al 16' con Mazia. Nella ripresa, Bologna subito pericoloso con Mazia che impegna Borbei dopo uno scambio con Anatriello. Al 27' cambiano gli equilibri, visto che Pascalau atterra in area Raimondo: rosso e calcio di rigore per il Bologna, trasformato dallo stesso Raimondo con Borbei che intuisce ma non riesce ad arrivarci. Il Lecce, nonostante l'uomo in meno, cerca il pari con Berisha al 39' su punizione, ma Bagnolini c'è.

Frosinone-Empoli 1-1

Primo squillo del Frosinone con Selvini all'8', Fantoni è pronto. Il vantaggio dell'Empoli arriva al 13', quando Angori si incarica di un calcio d'angolo, palla sul primo palo dove Seck anticipa tutti di testa e spedisce alle spalle del portiere avversario Palmisani. Il Frosinone reagisce e al 20' trova la via del pareggio: tutto nasce anche qui da un angolo sul quale la difesa lascia troppo libero, al limite dell'area, Condello che può prendere la mira e spedire il pallone nell'angolo alla destra di Fantoni. Nella ripresa subito Selvini, Fantoni para a terra. Al 18' l'Empoli ci prova con una punizione di Degli Innocenti che non crea grandi problemi a Palmisani. Dall'altra parte, al 21', Selvini dal limite, ma non è impegnativo per Fantoni. Nel finale un'occasione per parte: al 41' Nabian per l'Empoli guadagna solo un angolo, al 43' sull'altro fronte Selvini supera anche Fantoni ma è provvidenziale il recupero di Barsi.