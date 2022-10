Primavera Napoli-Atalanta, vincono le difese: termina 0-0

Napoli-Atalanta 0-0

Dopo le prime fasi di studio, nelle quali l'Atalanta parte bene, il Napoli si rende pericoloso per primo al 16' quando Lamine, che aveva scambiato con Spavone, tenta una conclusione che il portiere nerazzurro Pardel neutralizza. Al 26' la replica dll'Atalanta: Vavassori se ne va e serve Stabile, la cui conclusione con il mancino viene ribattuta da Obaretin, l'azione però prosegue, la palla torna nuovamente a Stabile che ci riprova trovando stavolta una splendida risposta del portiere Boffelli che devia in calcio d'angolo. Nel finale, buona occasione per il Napoli: Iaccarino, superato un avversario, serve Gioielli che all'interno dell'area conclude a rete: il portiere Pardel salva tutto. Nella ripresa, Iaccarino mette un ottimo pallone per Rossi, ottimo il colpo di testa del secondo ma sulla traiettoria c'è Guerini che mura con il corpo. Atalanta a un passo dal vantaggio al 10': Palestra serve Vavassori la cui conclusione impatta sul palo. Poi ancora Atalanta con Omar la cui conclusione al 14' colpisce l'esterno della rete. Alla mezzora, Vavassori, servito da Vitucci, trova Boffelli a respingere la conclusione. In pieno recupero l'occasione da tre punti per il Napoli con il colpo di testa di Giannini, il portiere Pardel vola a deviare in calcio d'angolo.