Youth League, sorridono Milan e Juventus: qualificazione agli ottavi

ROMA - Il Milan Primavera vince 2-1 in trasferta contro la Dinamo Zagabria e stacca il pass per gli ottavi di finale di Youth League. Per i rossoneri di Abate , nella prossima e ultima giornata, basterà un pareggio contro il Salisburgo per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi quindi agli ottavi di finale saltando il play off. La Juventus di Montero vince di rimonta contro il Benfica (3-2) superando la fase a gironi. Nell'ultimo turno ai bianconeri servirà la vittoria contro il PSG per agguantare il primo posto nel gruppo H.

Il Milan sorride, Longhi e Alesi stendono la Dinamo Zagabria

Milan subito pericoloso al 2' quando, su cross di Alesi, Stalmach colpisce di testa da ottima posizione, da solo, ma non trova la porta avversaria. Al 25' Milan in vantaggio: Simic si accentra e serve Longhi che con il destro la mette in rete, 0-1. La Dinamo però pareggia immediatamtente con Sakota che approfitta di una presa malsicura di Nava e spinge il pallone in rete. Al 42' il Milan ci prova con Chaka Traore, para il portiere Prsljia. Nella ripresa il gol decisivo arriva al 32' con un calcio di rigore guadagnato da Scotti e trasformato da Alesi.

Hasa fa volare la Juventus: rimonta bianconera da urlo contro il Benfica

Benfica autentico padrone del match nel primo tempo. I portoghesi nel giro di tre minuti passano in doppio vantaggio. Al 27' Hugo Felix supera Huijsen con una finta di corpo e lascia partire un tiro a giro all'incrocio dei pali: Daffara battuto. Al 30' ancora protagonista Hugo Felix che calcia verso la porta: Semedo devia in rete il pallone. Nella ripresa la Juventus di Montero si sveglia e suona la carica già al 2' trovando la rete che dimezza lo svantaggio: Mbangula mette la palla all'incrocio con un tiro a giro da favola. Il pressing bianconero trova i suoi frutti con il gol del pareggio che arriva al 17': Yildiz tira, respinge Tomé ma nulla può sulla ribattuta all'altezza del dischetto di Hasa che spiazza André Gomes. Al 34' i bianconeri completano la rimonta con Hasa che firma la sua personale e preziosa doppietta con un tiro all'incrocio imprendibile per André Gomes.