Youth League, Napoli superato in casa dai Rangers 3-2: Spavone non basta

ROMA - Youth League ancora amara per il Napoli , che va ko tra le mura amiche contro i Rangers . La squadra di Frustalupi, prima va sotto di due reti, poi nel finale di primo tempo riesce a rimetterla in parità con la doppietta di Spavone , ma viene ancora superata nella ripresa. Termina 3-2 per gli scozzesi che fanno festa, per gli azzurri è invece il quarto ko nella competizione. Nell'altra sfida invece, l' Inter supera (4-2) il Viktoria Plzen e visto il contemporaneo successo del Barcellona sul Bayern Monaco , supera la fase a gironi, chiudendo al secondo posto con una giornata d'anticipo. Mattatore assoluto il bulgaro Iliev , con quattro gol.

Napoli-Rangers 2-3

Al 4' bella azione del Napoli. De Pasquale allarga per Giannini, che crossa in mezzo per Pesce, che però mette a lato. Al 17' i Rangers passano: dormita della difesa partenopea, Ure batte Turi dopo che il suo primo tiro era stato respinto e porta avanti gli scozzesi. Passa un minuto e gli ospiti raddoppiano con Lovelace che vince un duello con Barba si accentra e buca l'estremo azzurro: 2-0. Al minuto 24 proteste del Napoli, che chiede un calcio di rigore, dopo una spinta in area di MacKinnos su Giannini, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per fischiare il penalty. La reazione degli azzurri c'è e arriva al 31': calcio di punizione di Spavone, testa di Gioielli e palla sulla traversa. ll Napoli spinge e nel recupero del primo tempo prima accorcia con Spavone e poi pareggia sempre con Spavone su calcio di rigore. Ripresa: al 7' i Rangers rimettono la freccia con Lovelace che segna il tris su rigore, dopo un fallo di mano di Nosegbe in area. Al 10' azione in velocità degli scozzesi: palla al subentrato Graham che tira di potenza dal limite dell’area e sfiora il palo destro. Tre giri di lancette e ancora ospiti pericolosi: Graham prova il pallonetto su Turi, ma Nosegbe salva tutto e sventa la minaccia. Risponde il Napoli, con una bella giocata di Pesce, che serve Russo che tira sul primo palo ma Pazikas devia in corner. Il Napoli ci prova fino alla fine, sfiorando anche il pari con Rossi, ma la palla non entra. I Rangers fanno festa: 3-2.

Inter-Viktoria Plzen 4-2

Prima occasione per l'Inter all'8': Carboni entra in area dalla sinistra e calcia ma Baier si oppone al suo diagonale. Risponde il Plzen al 10' con Kruta, che brucia in velocità Pelamatti e mette in mezzo un pallone velenoso, Guercio allontana. Al 23' l'Inter passa. Punizione dalla sinistra di Bonavita, la palla arriva in mezzo all'area a Iliev, che con la punta del piede batte Baier. Occasione per l'Inter poco dopo la mezz'ora di gioco. Cross dalla sinistra di Pelamatti, Andersen si inserisce e colpisce di testa, grande parata di Baier, che alza sopra la traversa. Prove al gol, che arriva poco dopo. Valentin Carboni illumina con un tocco morbido in area l'inserimento di Grygar, che stoppa e serve di prima Iliev, per il più facile dei gol. Al 42' l'Inter ci prova anche con Curatolo, con quest'ultimo che sfiora il tris. La prima frazione termina 2-0. Ripresa: all'8' il Viktoria accorcia le distanze. Punizione dalla sinistra calciata da Sojka, deviazione sfortunata di Fontanarosa che beffa Botis. Al 17' i cechi sfiorano il pari: Hasek converge sul sinistro e calcia, ma sulla traiettoria trova Guercio che tocca e manda in angolo. Nel momento migliore degli ospiti l'Inter fa tris. Carboni aziona la ripartenza, condotta da Zanotti che trova Pelamatti sul secondo palo, il cui cross diventa invitante per Iliev che cala il tris. Gli ospiti non reagiscono e i nerazzurri trovano anche il poker con Iliev che realizza il suo poker personale, poi a 5' dal termine, il Viktoria va segno con Dabani. Ma non basta. L'Inter si prende i tre punti, e, complice il contemporaneo successo del Barcellona sul Bayern Monaco, conquista i playoff di Youth League con un turno di anticipo.