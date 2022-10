Primavera, la Fiorentina si rilancia, 3-0 al Bologna

BOLOGNA – Riprende la via maestra la Fiorentina Primavera di Alberto Aquiliani : a Casteldebole il Bologna s’arrende in poco più di un tempo alla netta superiorità mostrata dalla formazione toscana, che torna al 4-3-3 dopo aver mandato in soffitta l’esperimento della difesa a tre e passa poco dopo la mezzora grazie a un colpo di testa di Lucchesi su angolo calciato da Distefano . Quest’ultimo è grande protagonista nella ripresa: al 17’ corregge in rete di destro un perfetto invito di Vigiani , quindi 5’ più tardi chiude i conti approfittando di una sponda aerea di Krastev sugli sviluppi di un altro tiro dalla bandierina. Grazie a questo successo la Viola mette la freccia in classifica, scavalcando proprio il Bologna al quinto posto. Lorenzo Vigiani batte il papà Luca , allenatore dei felsinei, nel derby casa.

Bologna-Fiorentina 0-3

Rossoblù reduci da due vittorie importanti contro Napoli e Lecce, ma a spuntarla è soprattutto la sete di rivincita di una Fiorentina che dimostra di essere lucida nei momenti che contano. Sotto gli occhi di Burdisso (DT della Fiorentina), Thiago Motta e Di Vaio (tecnico e diesse del Bologna) gli ospiti partono subito forte con una bella giocata di Toci, deviata in corner al 4’ dal provvidenziale intervento di Motolese. Ancor più clamorosa la doppia chance sprecata al 14’: Berti calcia nel cuore dell’area trovando la risposta di Bagnolini, sulle respinta ci prova Toci ma Amey salva sulla linea. Break del Bologna al 19’ quando Raimondo porta via palla a un distratto Martinelli, con Krastev che in spaccata rimedia praticamente sulla linea. Nella fase centrale della frazione i felsinei guadagnano campo, ma al 32’ è la Fiorentina a passare grazie all’incornata di Lucchesi sugli sviluppi di un corner calciato da Distefano (seconda rete stagionale per il difensore). Nella ripresa la Viola va subito vicino al 2-0 dopo 4’ con un morbido pallonetto di Berti, che Bagnolini vede terminare la propria corsa sulla parte superiore della trasferta, con vivo sollievo. Il gol arriva comunque al 17’ grazie a una bella percussione di Vigiani sulla destra, con traversone al centro per Distefano che addomestica la sfera e con un destro a giro la mette alle spalle di Bagnolini. Lo stesso Distefano chiude i conti al 22’ sfruttando una sponda aerea di Krastev sugli sviluppi di un calcio d’angolo, facendosi trovare pronto sul secondo palo. La gara di fatto si chiude qui, ma si ravviva nel finale prima con una bella giocata di Diop, che salta Kayode ma conclude fuori, quindi con il rosso al 94’ di Ebone per un inutile fallo di reazione ai danni di Krastev.