Youth League, il Milan chiude in bellezza: Salisburgo ko e primato assicurato

Salisburgo pericoloso nel primo tempo, il Milan non punge

Parte forte il Salisburgo: al 5' Konatè, lanciato in profondità, solo davanti a Nava viene ipnotizzato. Al 9' risponde il Milan con un tiro da fuori di Gala che finisce a lato non molto distante dal palo destro. Buon momento degli austriaci che al 14' si rendono nuovamente pericolosi: Pluvio perde palla in fase di impostazione, Konatè ne approfitta e calcia da posizione defilata trovando la respinta di Nava. Lesto Zeteny Jano a raccogliere la ribattuta e a calciare a botta sicura, sulla linea salva tutto Simic. Preme il Salisburgo: al 23' sugli sviluppi di un corner va al tiro Konatè che sfiora la traversa. Al 34' grande ccasione in ripartenza per il Salisburgo: Zeteny Jano suggerisce per il neo entrato Lechner che impegna Nava, il portiere rossonero alza sopra la traversa.

Salisburgo avanti, il Milan la ribalta con Lazetic e Alesi: vittoria e primo posto nel girone

Nella ripresa arriva subito il vantaggio del Salisburgo: al 3' Coubis chiude di testa il suggerimento di Konatè ma la palla resta in area. Zeteny Jano è il più veloce di tutti e di piatto destro supera Nava. Passano due minuti e al 5' il Milan pareggia i conti: splendida azione rossonera con Scotti che appoggia per Gala, tacco per Lazetic che, davanti alla porta, insacca in rete superando Krumrey. Non finisce qui perchè passano altri due minuti di gioco e i rossoneri di Abate ribaltano completamente il match: al 7' Pluvio verticalizza per Alesi che trasforma con un piatto all'angolino. Il Salisburgo prova a reagire con una doppia occasione per Konatè, prima con una gran botta da fuori e poi con un colpo di testa poco preciso. Al 36' illusione ottica del gol in occasione della punizione battuta da Hofer con il pallone che termina sull'esterno della rete. Al 41' grande chance per il Milan di chiuderla con Sia che calcia da due passi ma trova sulla traiettoria Mangiameli che toglie il pallone dalla porta.