Primavera, il Frosinone pareggia 0-0 in casa del Verona

VERONA - Il Frosinone Primavera pareggia 0-0 in casa del Verona . Con questo risultato il Frosinone si porta a quota 22 punti in classifica, agganciando il Sassuolo in quarta posizione, mentre il Verona sale a 17, agganciando Empoli e Lecce .

La partita

Al 18' il Frosinone impegna il portiere del Verona Boseggia in almeno tre circostanze, ma l'estremo gialloblù è prodigioso e non si fa superare. Al 24' Boseggia è ancora superlativo: prima su Condello e poi sul tiro a giro di Peres compiendo una parata straordinaria. Al 38' il Verona ci prova con un tiro da fuori di Caia, ma Di Chiara blocca in due tempi. Nel finale di frazione, occasionissima per il Frosinone. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Condello tutto solo colpisce al volo, senza però centrare lo specchio della porta. Il primo tempo termina così a reti bianche. Ripresa: al 13' Selvini salta un uomo sulla destra entra in area e serve Pera il quale però sbaglia lo stop e regala palla agli avversari. Al 37' ancora Frosinone, con Condello che arriva a calciare, ma trova di nuovo la super parata di Boseggia che mette in angolo. Al 40' l'occasione ce l'ha il Verona: errore di Bracaglia che lancia Cazzadori, ma l'attaccante gialloblù spara alto. Termina 0-0.