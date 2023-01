Coppa Italia Primavera, la Roma elimina il Lecce ai rigori e passa ai quarti di finale

ROMA - Allo Stadio Tre Fontane la Roma Primavera di Federico Guidi batte ai rigori (3-2) il Lecce di Federico Coppitelli e ottiene il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi vanno più volte vicino al vantaggio durante i 90 minuti regolamentari. Al 31' del primo tempo doppia grande occasione per la Roma con la traversa di Falasca dai 30 metri e il palo esterno colpito da Pisilli. Nella ripresa continua la spinta offensiva dei giallorossi che proprio all'ultimo minuto di recupero al 93' colpiscono il palo con Padula. Lo 0-0 non si sblocca nemmeno ai supplementari. Ai rigori a trionfare è la Roma, battuto il Lecce 3-2. Per i giallorossi a segno Pisilli, Faticanti e Falasca (Vetkal si fa ipnotizzare da Borbei). Decisivo il portiere della Roma Baldi che respinge i rigori calciati da Hasic e Dorgu. Berisha spara alto l'ultimo rigore per i salentini. Ad assistere alla gara dalle tribune anche Josè Mourinho.