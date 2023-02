La Roma Primavera resta in 9 e perde: il Bologna vince 3-2 in rimonta

BOLOGNA - Il Bologna batte in rimonta la Roma Primavera con il punteggio di 3-2. Sembrava filare tutto liscio per i giallorossi che nel primo tempo si erano portati sul doppio vantaggio con Falasca e Pagano, poi il doppio giallo a Chesti ha dato il "la" alla rimonta rossoblù firmata Stivanello e, nella ripresa Pyythia. Nel recupero, Roma addirittura in 9 (doppio giallo anche per Faticanti) e il Bologna ne approfitta appieno con il 3-2 definitivo di Urbanski. Con questo risultato la Roma resta ferma a 35 punti, ma ora per conoscere la propria classifica deve attendere che scendano in campo le seconde in classifica. Dietro ai giallorossi infatti stazionano tre squadre a 33 punti che ora possono prendersi la vetta: il Torino che affronta l'Atalanta e Lecce e Frosinone che si sfidano tra loro. Il Bologna si porta a quota 31 punti.