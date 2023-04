Diretta Fiorentina-Roma: segui LIVE la partita di oggi

SALERNO - La Fiorentina per confermarsi regina della competizione, la Roma per tornare ad alzare il trofeo dopo 6 anni, alle 20:30 sul neutro dell'Arechi di Salerno va in scena la finale della Coppa Italia Primavera . Sfida nella sfida, quella incrociata tra i due allenatori: Alberto Aquilani , romano e romanista, da un lato, Federico Guidi , fiorentino e già allenatore dei viola, dall'altro. Segui la diretta...

20:30

1'- Fischio d'inizio!

Inizia Fiorentina-Roma, primo possesso dei viola.

20:25

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Ci siamo, sta per iniziare la finale di Coppa Italia Primavera: le squadre fanno il loro ingresso in campo. In tribuna il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, e la dirigenza viola al completo.

20:20

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti, Amatucci, Harder, Favasuli; Toci, Distefano. All.:Aquilani

ROMA (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Missori, Pisilli, D'Alessio, Cherubini; Cassano, Pagano; Padula. All.:Guidi

20:00

Il percorso delle squadre

Per arrivare in finale Fiorentina e Roma hanno superato i tre turni previsti. La Viola ha eliminato Ascoli, Atalanta e Genoa, mentre i giallorossi hanno estromesso il Lecce capolista in campionato, il Napoli che aveva eliminato la Juventus e l'Inter.

19:50

Roma affamata

Anche la Roma vuole alzare il trofeo. I giallorossi hanno vinto la Coppa Italia in cinque occasioni, ma l'ultima risale al 2017.

19:40

Fiorentina regina di Coppa

La Fiorentina cerca la quinta Coppa Italia consecutiva, un successo che la porterebbe a quota 8 successi, appaiando il Torino in cima all'albo d'oro della competizione.

19:30

Tutto pronto all'Arechi

A un'ora esatta dal fischio d'inizio, tutto pronto all'Arechi per la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Roma.

Stadio Arechi (Salerno)