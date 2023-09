Roma Primavera, ricorso respinto: confermato il 3-0 per l'Empoli

ROMA - La prima sezione della Corte Sportiva d'appello nell'udienza di oggi 29 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, respinge il ricorso presentato dalla Roma che contestava la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 all'Empoli Primavera nella gara con i giallorossi di Guidi per un uso errato dei giocatori fuoriquota da parte del club capitolino. In virtù della decisione della corte sportiva d'appello, dunque, resta confermata per la Roma la sconfitta della gara per 3-0 e che invece sul campo aveva vinto.